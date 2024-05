Val d’Enza, sei municipi al voto. In corsa 14 candidati sindaco

Sono solo tre le amministrazioni comunali che non vanno a rinnovo nella zona Val d’Enza-Terre Matildiche: San Polo, Canossa e Campegine. Nelle altre cittadine si assiste a una serie di novità politiche interessanti, tra cui la nascita di liste civiche trasversali che catalizzano a Sant’Ilario e a Gattatico tutta l’attuale opposizione. I candidati a sindaco sono 14: solamente due le donne, entrambe a Cavriago. Qui presentiamo il quadro politico, con i nominativi degli aspiranti consiglieri non ancora pubblicati perché rivelati al fotofinish nelle scorse ore.

MONTECCHIO

Qui si confrontano tre liste, di cui due di centrosinistra: "Montecchio Futura" che ricandida il sindaco uscente Fausto Torelli; fuoriuscita a sinistra dalla attuale maggioranza, "Montecchio Bene Comune" con Paolino Russo e la civica "Viviamo Montecchio" (in cui confluisce anche il centrodestra) che sostiene l’avvocato Filippo Borghi. I candidati di Viviamo sono: Luigi Rocca, Simone Barbieri, Emanuele Cagni; Gabriele Capovani; Rebecca Farri; Dhurate Halilai; Stefano Raschi; Paola Martini; Antonio Margini; Patrizia Reverberi; Marco Rondani; Barbara Seletti; Paola Spaggiari; Rebecca Toso; Nicolò Tombi e Roberta Bordin. Si presenteranno ufficialmente martedì alle 21 a Casa Cavezzi. La lista dei consiglieri di Bene Comune è composta da Giorgia Riccò; Sonia Viviana Grisendi; Katia Sassi; Jessica Rocchi; Alessandra Valentini; Davide Gianasi; Ivano Sassi; Arnaldo Fontanili; Corey Dimarco; Pierluigi Burani; Gianpiero Barbieri e Elios Riccò.

CAVRIAGO

Tre le liste nel paese del Busto di Lenin, con un quadro simile a quello di altre tornate amministrative. L’attuale maggioranza con "Uniamo Cavriago" sostiene il bis per Francesca Bedogni; "Cavriago Lab - Impegno Comune" (nuova civica di sinistra antifascista e ambientalista) con la professoressa Marica Bassi; ed infine "Centrodestra per Cavriago" che candida a sindaco il dottor Giuseppe Pascarella. La lista dei consiglieri che sostengono quest’ultimo è: Samantha Avallone; Luciano Catellani; Marco Vecchi; Annalisa Ricchetti; Antonio Baglivi; Maurizio Barilli; Emanuela Tagliavini; Denis Pasku; Anila Garo; Pierpaolo Avino; Angela De Lucia ed Ernesto Stefano Foroni; mercoledì alle 21 la presentazione al ristorante "La Casa dei Bardi", alla Pianella.

QUATTRO CASTELLA

Polarizzata ma stabile la situazione all’ombra del Bianello. Alberto Olmi si ricandida con "Quattro Castella Democratica - Bene Comune" assorbendo anche la sinistra di Natale Cuccurese. Corrado Pioppi si ripresenta per la terza volta con il "Centrodestra Unito": con lui corrono Giovanni Canovi; Massimiliano Lasagni; Giulia Osti; Luigi Baldi; Niccolò Maria Chierici; Maurizio Rabotti; Erica Romani; Marina Montanari; Sebastiana Lo Brutto; Diletta Sezzi; Paola Montanari; Fabrizio Castagnetti; Carmelo Aloisi; Ermanno Sezzi; Matteo Alberti e Marco Bastardi. La presentazione sarà mercoledì nel corso di una cena al ristorante Da Mandarein a Salvarano (per prenotazioni chiamare il locale). Olmi corre insieme a Serena Braglia; Luisa Colli; Luca Corradini; Lisa Cortesi; Antonio Di Sarno; Giuseppina Diana; Danilo Friggieri; Matteo Friggieri; Maurizio Gambarelli; Jessica Iori; Claudia Marisa Palomino; Antonio Sarno; Monica Sberveglieri; Simone Tagliati; Alessandra Zanni e Simone Zecchetti. Il primo appuntamento pubblico sarà martedì alle 19.30 al Centro sociale di Rubbianino con una cena di autofinanziamento (prenotazioni su Whatsapp: 340.0043213).

BIBBIANO

Due le liste in campo, dopo la decisione della lista rosso-verde Bibbiano Bene Comune di non correre a questa tornata elettorale. In campo dunque Stefano Marazzi con "Insieme per Bibbiano", in ticket con Paola Tognoni, e il Centrodestra che candida a sindaco Alberto Bizzocchi, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Lo sostengono Antonio Castagneti; Debora Rizzo; Simone Albarelli; Francesco Di Raimondo; Daniele Neri; Loretta Camellini; Matteo Cordioli; Loredana Dell’Aquila; Matteo Alberti; Giuliana Jerino; Francesco Braglia; Lorenzo Melioli; Fausto Duci; Alessandro Sezzi; Luca Antonio Bizzocchi e Carlo Bronzoni. La lista del centrodestra sarà presentata stamane alle 11 al Nonna Rosa Caffè di via Canusina 14 a Bibbiano.

SANT’ILARIO

La situazione a Sant’Ilario è molto polarizzata e aperta: solo due le liste in campo. La trasversale Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno - che ricandida a sindaco Alberto Iotti in tandem con Luca Paterlini -, in cui di fatto confluiscono tutte le forze politiche, sociali e civiche che non appoggiano l’amministrazione uscente: un progetto apolitico in nome della concretezza. Sant’Ilario Futura mette in campo lo storico sindaco Marcello Moretti, predecessore dell’uscente Carlo Perucchetti, con Monica Castellari.

GATTATICO

Anche a Gattatico negli ultimi mesi si è creata una situazione davvero inedita e aperta: contro la lista "Progetto Gattatico", che ricandida a sindaco per la seconda volta Luca Ronzoni (attuale presidente dell’Unione Val d’Enza), in nome della discontinuità e di progetti concreti si è costituita attorno al dottor Daniele Finucci una lista civica trasversale "Uniti per Cambiare" in cui è confluita anche parte del Pd (tra cui big come l’ex sindaco Maiola e la ex vice sindaca Costi), esponenti civici ambientalisti e di sinistra come Sandra Bassi, e moderati o legati al centrodestra come Paolo Savina e Paolo Delsante.