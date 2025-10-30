Val d’Enza, stop al Cau: "Riflessione in Regione, le priorità oggi sono le Case della Comunità"

"Il Cau per ora non parte. La Regione sta rivalutando il progetto dei Cau e siamo in attesa di indicazioni per l’ospedale Franchini. Soprattutto oggi abbiamo priorità diverse su cui concentrarci, ad esempio la trasformazione la trasformazione delle Case della Salute in Case della Comunità dove integrare l’erogazione delle prestazioni sanitarie territoriali con la rete del Terzo settore, delle associazioni e del volontariato: realtà che innervano il welfare e si sono rivelate essenziali durante la pandemia". Lo ha affermato la direttrice generale del distretto Ausl di Montecchio, Barbara Gilioli, ieri relatore ad un incontro sullo stato della Sanità pubblica ospitato dalla Croce Bianca di Sant’Ilario. Con lei il dottor Pier Luca Marazzi, responsabile Cure primarie.

Nel salone, un centinaio di cittadini attenti e alcuni amministratori tra cui il sindaco Marcello Moretti, che hanno posto numerose domande. Dati alla mano, Gilioli ha dimostrato che l’attuale organizzazione dell’emergenza-urgenza sta funzionando (automedica a Traversetolo, autoinfermieristiche, Pronto Soccorso aperto ore 8-20), anche se il numero di accessi al Ps è in costante crescita.

Se nel 2022 erano 13.110, nei primi nove mesi del 2025 si contano 14.997 accessi, con una proiezione a fine anno di circa 20mila. Un dato che conferma il ruolo centrale dell’ospedale, ma anche la necessità di correzioni. Infatti, la maggior parte degli accessi rientra nei codici verdi (49,9%), seguiti dagli azzurri (27,4%). I bianchi rappresentano l’11,2%, mentre gli arancioni sono il 9,6% e i rossi, indicativi delle emergenze più gravi, si attestano all’1,8%.

Molti dei casi non gravi provengono dalle Case di riposo per anziani, e si sta pensando come poter intervenire in loco senza sballottarli. La dirigente ha illustrato lo status quo e i numerosi progetti in corso al Franchini, che "confermano la volontà dell’Ausl di Reggio di potenziare ulteriormente la struttura e ampliare l’offerta sul territorio". Sul fronte ortopedico è in atto "il trasferimento delle operazioni da Reggio (S. Maria) e da Guastalla, in un’ottica di maggiore efficienza" e smaltimento delle liste d’attesa. Tra le novità anche l’avvio della terapia del dolore con agopuntura Lea per il trattamento di cefalea, lombosciatalgia e cervicalgia".

Un intervento strategico riguarda l’Osco (un’area di assistenza intermedia tra il ricovero in ospedale e l’assistenza al domicilio, con 20 posti letti), con la riqualificazione del piano 3 ancora al grezzo: la consegna è prevista per il 2027. "È stato finanziato dalla Regione grazie alle sollecitazioni dei sindaci con quasi 2 milioni di euro". Tra i progetti finanziati grazie alla importante donazione di ben 150mila euro da parte di un privato, anche la ristrutturazione del reparto di Nefrologia e Dialisi.

"La chiusura del laboratorio di analisi e l’introduzione del macchinario Poct - ha spiegato Giglioli - ha creato grande polemica anche tra infermieri e medici. Il Centro prelievi esegue centinaia di esami quotidianamente e i campioni vengono inviati come sempre a Reggio. Il Poct, che consente di fare analisi in tempo reale, ora è molto apprezzata. Gli spazi del laboratorio verranno riqualificati per fare posto ad altri servizi".

A breve, inoltre, è prevista l’inaugurazione della riqualificata radiologia (grazie a fondi Pnrr) con due nuovi mammografi. Proprio in questi giorni, sono stati unificati gli sportelli Cup e Saub. È previsto infine un aumento dell’offerta ambulatoriale e chirurgica, insieme a uno spostamento di "alcune attività dal regime chirurgico al regime ambulatoriale per ridurre i tempi di attesa", in particolare nelle aree di proctologia, endoscopia e uroginecologia. Grazie all’incremento dell’organico del comparto operatorio (3 infermieri e 1 anestesista) da metà novembre aumenteranno le sedute operatorie di 30 ore settimanali (+20%). Il nuovo anestesista ha consentito di introdurre il parto in analgesia.

Ma non solo: "A novembre sarà introdotto il protossido d’azoto, offrendo alle gestanti nuove modalità di gestione del dolore in travaglio".

Il Punto Nascita "si attesta su circa 400 parti/anno, in aumento del 20% grazie attrattività dell’analgesia, nonostante il calo generalizzato delle nascite a Reggio e provincia". Nel 2018 nel reggiano ci sono stati 3.635 ricoveri per parto; nel 2024 i parti sono stati 2.892. Il Franchini così si caratterizza sempre di più, non solo nell’emergenza-urgenza, come ospedale che serve un bacino che va oltre i 63mila abitanti della Val d’Enza reggiana. "È tra gli ospedali dell’Ausl di Reggio quello a più alta mobilità attiva - ha spiegato la dirigente - Il 30% degli utenti arriva infatti da fuori distretto".

In aumento anche il personale (circa 300 gli operatori), e sono ben 6mila ricoveri all’anno tra degenza ordinaria e Day hospital. I posti letto sono 116. I dati relativi alla "produzione" nei primi nove mesi del 2025 evidenziano un andamento positivo: il totale complessivo delle attività ammonta a 4.045 prestazioni (+5,7% rispetto al 2024).