Valanga sull’Appennino reggiano, travolte due persone: salvataggio lampo

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 - Una valanga travolge due persone: paura e tragedia sfiorata sul monte Cusna nell'Appennino reggiano. Grazie al tempestivo intervento di una squadra del Soccorso alpino emiliano-romagnolo, già presente in zona, le due persone sono state estratte in tempi rapidi. I due sono in buone condizioni di salute, senza traumi, anche se sotto choc. L’allarme – spiegano sulla pagina Facebook del Soccorso Alpino – è scattato poco dopo le 11 di questa mattina: due dei quattro compagni di escursione sono stati travolti da una valanga sul monte Cusna all'arrivo della vecchia seggiovia a quota tra 1700-1800 metri (nei pressi della zona piste da sci).

Incidenti recenti sul Ventasso

Ieri sul Ventasso, sempre Appennino reggiano, due giovani escursionisti erano stati soccorsi da Saer e vigili del fuoco perché sorpresi dalla bufera di neve sul sentiero. I due stavano effettuando una escursione in giornata quando, durante la discesa, sono stati colti dal maltempo che gli avrebbe fatto perdere l'orientamento e traccia del sentiero 661 che stavano percorrendo. Hanno dunque lanciato subito l'allarme e gli uomini del soccorso alpino, con tre squadre, sono intervenuti per portarli in salvo, risalendo dal lago Calamone.