Valanga sul Cusna. Quattro ragazzi travolti. Due sepolti dalla neve. Salvataggio lampo

Tanta paura ieri mattina sul monte Cusna, nell’Appennino reggiano, dove una valanga ha travolto quattro escursionisti, seppellendone due sotto la neve. Solo il tempestivo intervento del Soccorso Alpino e l’aiuto di altri alpinisti presenti in zona hanno evitato il peggio. I due giovani, originari di Reggio e Scandiano, sono stati recuperati in tempi record e trasportati all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per accertamenti. Entrambi, seppur sotto choc, sono in buone condizioni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, in una giornata caratterizzata dall’allerta gialla per il rischio valanghe. Il gruppo di quattro scialpinisti – tre ragazzi e una ragazza tra i 25 e i 26 anni – stava risalendo la pista dell’ex seggiovia Pianelli, nei pressi delle piste di Febbio, a circa 1750 metri di quota. All’improvviso, il distacco della slavina ha travolto due di loro, seppellendoli completamente sotto la neve. Gli altri due, rimasti parzialmente sommersi, sono riusciti a richiamare l’attenzione di un altro gruppo di alpinisti nelle vicinanze, che ha subito dato l’allarme e avviato le prime ricerche utilizzando i dispositivi.

I tecnici del Soccorso Alpino, già presenti in zona, sono arrivati in soli 16 minuti. Dopo aver estratto i due giovani dalla neve, li hanno riscaldati con indumenti asciutti e verificato le loro condizioni, accertando che non avessero riportato traumi. A causa della fitta nebbia e delle condizioni meteo proibitive, l’elisoccorso non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente. I quattro ragazzi sono stati quindi trasportati a valle con il gatto delle nevi della stazione sciistica di Febbio e affidati all’ambulanza, che li ha condotti all’ospedale di Castelnovo Monti per ulteriori controlli.

Sul posto era presente anche Mattia Ferrari, vicecapostazione del Soccorso Alpino Monte Cusna, che ci ha raccontato le fasi del recupero.

Mattia, cosa è successo ieri mattina?

"Siamo stati attivati dalla nostra centrale del 118 per una valanga sul Monte Cusna, che ha coinvolto quattro scialpinisti. Due di loro sono rimasti abbastanza in superficie, mentre gli altri due erano completamente sepolti".

Come si sono svolti i soccorsi?

"I due ragazzi non completamente sommersi dalla neve sono riusciti a chiamare aiuto e hanno attirato l’attenzione di un altro gruppo di escursionisti in zona. L’intervento di queste persone è stato fondamentale per la riuscita del soccorso, dal momento che, grazie all’attrezzatura da valanga, sono riusciti a disseppellire i ragazzi in poco tempo".

Quanto è stato importante il fattore tempo in questa operazione?

"Noi del Soccorso Alpino siamo intervenuti rapidamente, trovandoci già abbastanza vicini alla zona dell’incidente. Abbiamo gestito la situazione e organizzato il trasporto a valle dei due escursionisti rimasti completamente sepolti. Dobbiamo inoltre ringraziare i gestori della stazione sciistica Alpe di Cusna, che ci hanno fornito il loro gatto delle nevi, permettendoci di trasportare i due malcapitati in breve tempo".

Settimo BaisiElia Biavardi