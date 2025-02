Valanga sul Cusna, torna l’incubo. Travolto gruppo di scialpinisti. La neve ne seppellisce due: in salvo

Paura e attimi di terrore ieri mattina sul monte Cusna, nell’Appennino reggiano, dove una valanga ha completamente travolto due escursionisti, seppellendoli sotto la neve. Solo il tempestivo intervento del Soccorso Alpino e l’aiuto di altri alpinisti presenti in zona hanno evitato il peggio. I due giovani, originari di Reggio Emilia e Scandiano, sono stati recuperati in tempi record e trasportati all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per accertamenti. Entrambi, seppur sotto choc, sono in buone condizioni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11, in una giornata caratterizzata dall’allerta gialla per il rischio valanghe. Il gruppo di quattro scialpinisti – tre ragazzi e una ragazza tra i 25 e i 26 anni – stava risalendo la pista dell’ex seggiovia Pianelli, nei pressi delle piste di Febbio, a circa 1.750 metri di quota.

All’improvviso, il distacco della slavina ha travolto due di loro, seppellendoli completamente sotto la neve. Gli altri due, rimasti parzialmente sommersi, sono riusciti a richiamare l’attenzione di un altro gruppo di alpinisti nelle vicinanze, che ha subito dato l’allarme e avviato le prime ricerche utilizzando i dispositivi Artva.

I tecnici del Soccorso Alpino, già presenti in zona, sono arrivati in soli 16 minuti. Dopo aver estratto i due giovani dalla neve, li hanno riscaldati con indumenti asciutti e verificato le loro condizioni, accertando che non avessero riportato traumi.

A causa della fitta nebbia e delle condizioni meteo proibitive, l’elisoccorso non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente. I quattro ragazzi sono stati quindi trasportati a valle con il gatto delle nevi della stazione sciistica di Febbio e affidati all’ambulanza, che li ha condotti all’ospedale di Castelnovo Monti per ulteriori controlli.