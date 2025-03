Valanghe, esercitazione del Saer. Simulati interventi di soccorso

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha svolto un’intensa giornata di esercitazione in località Piancavallaro, nel comprensorio del Monte Cimone (Mo) sul tema ‘ricerca e soccorso in valanga’. L’attività ha coinvolto diverse Unità di soccorso provenienti da tutta la Regione, composte da personale tecnico e sanitario (medici e infermieri), che durante la giornata si sono impegnate nella simulazione di un intervento per il ritrovamento di più persone sepolte sotto la neve (figuranti e manichini). Sono state utilizzate più tecniche per la localizzazione dei sepolti: Artva (strumento elettronico in grado di rilevare i segnali di trasmettitori indossati dalle vittime) e Recco (tecnologia che consente di localizzare riflettori passivi dell’abbigliamento del sepolto).

Coinvolti nelle ricerche anche due Unità Cinofile Saer in formazione, che si sono addestrati per la ricerca in valanga e che sono risorse preziose e determinanti insieme al personale tecnico-sanitario. Hanno collaborato anche i Tecnici di Ricerca monitorando costantemente la posizione dei soccorritori sul sito valanghivo. L’esercitazione è stata un’ occasione di formazione e miglioramento per gli operatori coinvolti, al fine di garantire interventi tempestivi ed efficaci in situazioni di emergenza in ambiente montano.

