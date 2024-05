Valbona, la pioggia riattiva la frana: "È impossibile accedere ai pascoli"

Una frana rende impossibile il transito, soprattutto di mezzi agricoli, lungo la strada interpoderale Valbona-Vaccareccia che porta ai pascoli alcuni importanti agricoltori che ancora resistono nella frazione di Valbona, una valle verde a oltre mille metri di quota.

"Già da tempo abbiamo informato il sindaco di Ventasso sul movimento franoso che rende impossibile il transito – affermano gli agricoltori del paese – però finora non è stato fatto nulla. Per noi questi giorni sono importanti, dobbiamo sistemare i recinti perché fin dai primi di maggio portiamo gli animali al pascolo, previa revisione e sistemazione che finora non siamo riusciti a fare proprio a causa della frana sulla strada. Purtroppo nessun ente preposto si sta occupando della sistemazione della strada di Vaccareccia. Chiediamo a chi di competenza di intervenire al più presto per consentirci la prosecuzione di lavori stagionali che, per la nostra attività, sono fondamentali". Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti, al corrente della frana, afferma che c’è sempre un problema di priorità e anche con il maltempo delle ultime settimane, sono tante le richieste di interventi su 350 km di strade. Aggiunge inoltre di aver ottenuto l’assegnazione dalla Regione di un contributo di 755mila euro destinati alle calamità avvenute tra il 23 ottobre e il 6 novembre dell’anno scorso, da destinare in percentuale secondo le priorità ai vari casi. "Vorrei ricordare agli agricoltori di Valbona – sottolinea Ferretti – che per interventi sul loro territorio il Comune ha già speso 20mila euro e con questo non ci fermeremo, ma le richieste sono tante. Sulla strada che porta alla Vaccareccia si tratta di una vecchia frana che, a seguito del maltempo, si è riattivata. Vedremo di intervenire appena possibile. Ricordo che, fra l’altro, in questi casi la legge prevede anche il contributo dei frontalieri".

Settimo Baisi