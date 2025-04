Valentina e Yana in nazionale

Talento, passione, determinazione e impegno costante. Ed è arrivato un grande risultato per due giovani musiciste della pluridecorata Contrada di Monticelli: Valentina Basiricò e Yana Pioli hanno superato con successo le selezioni entrando a far parte della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici. Le due suonano la lunga tromba detta ’chiarina’; si sono sottoposte a due giorni di esibizioni, confronti e prove tenutisi a Corinaldo di Ancona. "Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e gioia", commentano i compagni di cappa e bandiera. La Contrada di Monticelli è nata nel 1987 come gruppo di figuranti; nel 1991 ad essi si è aggiunto il gruppo composto da musici e sbandieratori che ha raccolto numerose attestazioni di merito nazionali oltre che gli applausi di migliaia di spettatori in tutt’Italia.

f.c.