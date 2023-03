Valeria Lusztig racconta domani la sua rinascita

Una donna coraggiosa, che non si è arresa alla malattia e al calvario a cui l’ha sottoposta (due trapianti, ogni volta di entrambi i polmoni), che nella sua fragilità ha trovato una forza interiore sconosciuta, rinascendo anche spiritualmente.

È Valeria Lusztig, 48 anni, che sabato alle ore 11 si racconterà in un incontro che è in programma nella Biblioteca comunale Meuccio Ruini. Sarà anche occasione di conoscere anche la sua straordinaria autobiografia "Guardami adesso", scritta con il rigore di un giornalista (per tanti anni ha collaborato con il nostro giornale) e lo spirito di una guerriera.

Dialogherà con lei l’assessora alla Cultura e alla Scuola Chiara Carbognani. Si potrà capire come Valeria sia nata tre volte: la prima con la fibrosi cistica; la seconda dopo il primo trapianto bi-polmonare; la terza nel marzo 2022 quando, in preda ad una crisi di rigetto, miracolosamente (in quel momento ha pensato alla vicenda del beato Rolando Rivi, di cui si era occupata per il Carlino) ha ricevuto in dono altri due polmoni.

f.c.