Valli tutto esaurito per Ligabue

"Dedicato a noi" è il concerto che stasera Luciano Ligabue porterà al Teatro Municipale Valli (con inizio alle 21). Dopo tredici anni Ligabue ritorna a calcare i palcoscenici dei più prestigiosi teatri italiani – e non soltanto - con un tour di 31 tappe e con una scaletta differente in ogni data, per rendere la serata un’esperienza unica per il pubblico in sala. Sul palco insieme al rocker correggese, ci sono Federico Poggipollini (che da trent’anni lo accompagna alla chitarra), Davide Pezzin (al basso), Luciano Luisi (alle tastiere) e Lenny Ligabue, per la prima volta in tour con il padre: dopo aver suonato per la prima volta in tutti i brani dell’album "Dedicato a noi". Il concerto di questa sera – nel calendario della rassegna "Leggera", organizzata da Arci Reggio Emilia in collaborazione con I Teatri - è sold out.