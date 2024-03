Vallone de La Nuda, oggi le piste saranno aperte

Al Cerreto oggi gli impianti di risalita riprendono a girare per portare sciatori sulle piste del vallone de La Nuda, con questo weekend riprende così l’attività sciistica nella principale stazione dell’Appennino. Come annuncia sui social la direzione impianti di Turismo Appennino, su la alta de La Nuda (quasi 2000 metri di quota), le piste della parte alta del vallone sono ottimamente innevate per cui da oggi riprende l’attività sciistica. Intanto il personale della stazione invernale sta lavorando attivamente sulle piste 1 e 2 con l’intento di aprirle all’attività sciistica nella massima sicurezza, attivando così anche la parte bassa della stazione con la speranza di poter aprire tutto il comparto sciistico al più presto, se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. C’è molta attesa anche fra gli operatori turistici di Cerreto Laghi.