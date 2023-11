"Valorizzare i giovani il nostro primo obiettivo"

Ridisegnare il settore della lavorazione dei metalli, renderlo moderno e tecnologico; offrire opportunità di formazione in grado di valorizzare i giovani, creando occupazione qualificata con un impatto importante su tutta la filiera produttiva. Sono gli obiettivi della recente operazione compiuta da E80 Group insieme alla Gor.Far., secondo uno schema di recupero di un nuovo polo produttivo a San Prospero di Carpineti. "Io ed Enrico Grassi (presidente di E80 Group) ci siamo fatti una promessa: realizzare un polo dove giovinezza ed esperienza avrebbero collaborato per creare innovazione". A un anno dalla nascita del nuovo sito produttivo, abbiamo intervistato Mimmo Costetti, ceo e vicepresidente di Gor.Far, nata nel 2005.

Costetti, cosa vuol dire formare i giovani per questo lavoro? "Trasferire tutte le cose più innovative che ci sono sul mercato ai più giovani. Creare un’azienda con automatismi è un’innovazione nel settore; per esempio, nella nostra azienda disponiamo di macchine di ultima generazione, che spaziano dal taglio alla piega; poco alla volta, stiamo inserendo una serie di robot, i cobot più precisamente, bracci robotizzati capaci di leggere il movimento umano, che hanno lo scopo di assistere i lavoratori".

In quest’ottica avete finanziato la ristrutturazione del laboratorio di saldatura all’interno dell’istituto professionale Mandela di Castelnovo Monti.

"Esatto. Oggi la lavorazione dei metalli sembra essere un mestiere lontano per i ragazzi, sicuramente è poco sentito. Vogliamo ripresentarlo in chiave moderna; da qui l’idea di creare la Welding Academy. Per di più, i ragazzi avranno l’opportunità di fare esperienza direttamente nella nostra azienda. Dall’istituto Mandela, per esempio, ne abbiamo già assunti sette, mentre continuiamo a formare le classi di quarta e quinta superiore". Come nasce il modernissimo stabilimento a San Prospero? "Sapevo che Enrico in passato aveva già riqualificato siti che avevano ospitato vecchie ceramiche dismesse. A Carpineti c’era uno stabilimento in disuso, così gli presentai un piano industriale in cui inserii la riqualifica della struttura, focalizzando il progetto su innovazione e automazione legate alla produzione. Promisi ad E80 Group di creare uno degli stabilimenti più all’avanguardia d’Europa. LIl 15 ottobre del 2022 siamo partiti a pieno regime con una settantina di lavoratori, oggi siamo circa 160".

Sono previste altre assunzioni?

"Assumeremo in base ai nostri clienti, non esiste alcun numero definitivo; ad oggi abbiamo raddoppiato il personale".

L’impianto è green e local.

"In termini di sostenibilità aziendale abbiamo dato il 100%. Abbiamo realizzato tutti i trattamenti di verniciatura ad acqua, un impianto fotovoltaico sul tetto da 500 kw e anche un importante impianto di aspirazione per salvaguardare il benessere dei nostri collaboratori. Per quanto riguarda l’occupazione abbiamo favorito l’area della montagna: oggi vantiamo un 60% di persone provenienti dalle zone limitrofe e un 40% che invece abbiamo integrato nel nostro territorio".

Ylenia Rocco