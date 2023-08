"Valorizzare la Golena del Po a Guastalla: cosa farà l'amministrazione?"

Cosa intende fare l’amministrazione comunale di Guastalla per valorizzare la golena del Po sul territorio? Lo chiedono i consiglieri Francesco Benaglia e Gianluca Soliani del gruppo Avanti, con un’interrogazione che dovrebbe essere discussa nel prossimo consiglio comunale guastallese.

"La golena del Po – dicono i consiglieri – negli ultimi anni ha registrato sensibili trasformazioni: da area prevalentemente boschiva è diventata, in parte rilevante, lacustre, per effetto della realizzazione di cave di sabbia. Con la nostra interrogazione chiediamo di sapere qual è l’attuale livello di fruizione dell’area golenale di Guastalla da parte dei cittadini? In che termini si concretizza? Quali iniziative si intende mettere in atto per favorire una migliore e più estesa fruizione della golena da parte dei cittadini? Quando avranno termine le escavazioni di sabbia in golena? Si prevede di poter ripristinare a fine escavazioni, l’ambiente di un tempo? A che punto è la realizzazione del progetto Riserva Mab Po Grande dell’Unesco e come lo stesso coinvolgerà e valorizzerà il territorio guastallese?"