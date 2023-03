Valorizzare le differenze nei contesti sportivi a scuola e in altri contesti

‘Come valorizzare le differenze nei contesti sportivi scolastici ed extrascolastici?’ è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà stasera, dalle 20 alle 23, nella sala Casini del Polo Made di Scandiano, rivolto in particolare a dirigenti e tecnici sportivi, insegnanti, educatori e genitori. Sarà presente lo staff del progetto All Inclusive Sport (da anni attivo nell’inclusione della disabilità) e dell’associazione Il Mucchio di Scandiano.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Scandiano, è organizzata dal centro servizi per il volontariato Csv Emilia. La serata è solo il primo appuntamento di un progetto più ampio: seguirà un ciclo formativo gratuito per dirigenti sportivi e allenatori di Scandiano interessati ad acquisire le competenze necessarie per includere bambini e ragazzi con disabilità nelle squadre e gruppi di coetanei.

"E’ per noi motivo di grande soddisfazione aver sostenuto questo importante progetto – dice l’assessore allo sport Nearco Corti (foto) – mettendo a disposizione i nostri impianti e collaborando con Csv nell’organizzazione della formazione".

m.b.