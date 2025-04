Valorizzazione dei territori montani: "Dal Pd progetti che non decollano"

I "progetti mirabolanti" per l’Appennino annunciati dalla consigliera regionale Pd Anna Fornili non convicono il collega di Fratelli d’Italia, Alessandro Aragona. Le recenti dichiarazioni di Fornili su un "Appennino da vivere, non solo da visitare", secondo Aragona, sono infatti destinati a rimanere "sulla carta". Fornili ha annunciato una serie di azioni messe in campo dalla Regione a sostegno delle aree interne, con riferimento all’Appennino reggiano. Trattasi di interventi ad hoc che vanno dalla manutenzione della rete stradale alla fiscalità agevolata per imprese appenniniche (legge in Parlamento). Sul tema della sanità di prossimità, la consigliera regionale del Pd ha confermato l‘avvenuta presentazione di una risoluzione a sostegno dei medici di medicina generale della montagna, e sarebbero in corso lavori per rendere possibile la distribuzione dei farmaci ospedalieri direttamente nelle farmacie territoriali.

"Chiunque può constatare l’eredita’ nelle aree montane di decenni di governo regionale di centrosinistra – replica Aragona –. Lacune infrastrutturali che gridano vendetta e non solo sulla viabilità. Pensiamo alla Diga di Vetto, su cui in Regione larga parte del Pd è al traino delle posizioni radicali di Avs, e ai cronici ritardi negli investimenti sulle reti digitali. Pensiamo anche alle politiche per il turismo, di fatto inesistenti, incapaci di mettere in campo una vera valorizzazione del territorio. Sanità con liste d’attesa infinite, punti nascite chiusi e forti criticità nella rete dei medici di base. Le tasse? L’unico emendamento alla Legge di Bilancio nella direzione di ridurre l’Irap delle zone montane è di Fratelli d’Italia, non del Pd". "La priorità delle aree interne è ben chiara al Governo, non solo con il Ddl Montagna, ma anche con l’approvazione del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (Psnai)".

Settimo Baisi