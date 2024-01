"Valorizzazione delle polizie locali, incontro positivo"

Si è tenuto nella serata di giovedì 11 gennaio l’incontro tra i rappresentanti del Sulpl e il Coordinatore provinciale di Anci Emanuele Cavallaro che era stato richiesto dal sindacato per discutere su ruolo e funzioni della Polizia locale della nostra Provincia. L’incontro è stato il primo in Regione e ne seguiranno altri nelle altre province in quanto il Sulpl vuole portare all’attenzione di tutte le amministrazioni una problematica emersa dal confronto con molti agenti ed ufficiali della Polizia Locale, che spesso non vedono valorizzato dalle proprie amministrazioni il proprio ruolo fondamentale. Questo capita in via particolare nei Comuni più piccoli ed anche in Provincia di Reggio Emilia. Il Sulpl ha chiesto al sindaco Cavallaro di farsi portavoce verso i suoi colleghi sindaci della necessità che si diano maggiori informazioni alla cittadinanza di tutte le funzioni e i compiti della Polizia locale dall’infortunistica alla polizia giudiziaria, dalla Polizia commerciale all’edilizia ecc.

Su questo i sindaci, a parere del Sulpl hanno un ruolo fondamentale, ma duole prendere atto che in diverse occasioni tutto questo non viene fatto con l’evidente conseguenza di non conoscenza da parte della cittadinanza di tutte le funzioni della Polizia locale.

La valorizzazione del ruolo centrale della Polizia locale, anche in stretta applicazione del concetto di polizia di prossimità e di comunità al centro della Legge Regionale che disciplina i corpi e i servizi è di fondamentale importanza.

Il sindaco Cavallaro nel confermare il pieno impegno da parte di tutte le amministrazione, ha garantito che si avvierà una discussione per un progetto che possa coinvolgere tutte le amministrazioni e che possa portare ad una maggiore consapevolezza per la cittadinanza di quali siano le funzioni degli agenti e ufficiali di Polizia locale.

Piena condivisione anche su un lavoro comune di sensibilizzazione della politica nazionale sull’approvazione della riforma di categoria che possa parificare le tutele previdenziali e contrattuali delle polizie locali a quello della polizie di stato.

Il Sulpl è in attesa della conferma dell’incontro anche con il sindaco Vecchi per discutere di come arrivare a proposte comuni e concrete unitamente ad Anci da inserire nella Legge Regionale che disciplina la Polizia Locale.

Luca Falcitano

Segretario Regionale SULPL

Lorenzo Cristofaro

Segretario Provinciale SULPL