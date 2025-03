"Valorizziamo i ruoli delle donne"

"La commissione femminile è nata per affrontare i temi che più ci riguardano, dal lavoro ai diritti", spiega Magatte Koundoul, vicepresidente dell’associazione senegalese e presidente della commissione femminile. "Negli anni abbiamo cercato di valorizzare il ruolo delle donne come lavoratrici e membri attivi della comunità". Tra i progetti in corso, la sfilata del 6 aprile, in occasione della Giornata dell’Indipendenza, un evento che vuole celebrare la presenza e il contributo delle donne. "Il nostro impegno non è solo per noi stesse, ma anche per gli uomini: ci affianchiamo e ci supportiamo a vicenda. Il numero delle donne che coordinano l’associazione è pari a quello degli uomini, segno che il nostro ruolo è riconosciuto e valorizzato".