"Valorizziamo il castello e la Rocca: i centri siano più vissuti anche di sera" Il centrodestra scandianese propone di valorizzare i centri storici e i monumenti di Scandiano e Arceto per renderli più vivi e attrattivi, soprattutto nelle ore serali. Si sottolinea l'importanza di sostenere il commercio locale e di migliorare le condizioni delle piazze, come quella di Arceto, per garantire la sicurezza dei cittadini.