Valorugby-Viadana, domenica sfida tra invitte: "Sarà dura, ma abbiamo l’energia giusta"

Domenica pomeriggio il “derby del Po” tra Valorugby e Viadana (stadio Mirabello, ore 14.30) sarà ancor più incandescente del solito. I granata reggiani e i gialloneri mantovani capeggiano la classifica di A Elite ed entrambi arrivano da ampie vittorie.

Juan Alejandro Wagenpfeil, 29enne flanker nato a Buenos Aires ma da undici anni a casa sul Po, è insieme a Brisighella e De Villiers uno dei grandi atleti passati in estate da Viadana a Reggio.

Cosa vi attendete dal derby di domenica? "Sarà una partita molto dura. Arriviamo entrambe a punteggio pieno e c’è una storia recente di derby nei quali Viadana ha giocato ad alto livello, comprese le semifinali della scorsa stagione. Ma questo ci dà energia. Finora tra campionato e coppa è andato tutto alla perfezione ma sarà Viadana, senza voler togliere nulla alle squadre già affrontate, il primo grande banco di prova".

È la sua prima partita da ex? "Sì, non mi era mai successo prima di giocare contro una mia vecchia squadra. Sarà strano ed emozionante, ma naturalmente ora sono pienamente parte del Valorugby. Il bello del rugby è anche questo: entrare in una nuova squadra e arrivare presto a sentirsi pienamente parte del gruppo".

Il Valorugby sta facendo faville; siete voi nuovi ad aver portato con voi la magia del gioco viadanese o il segreto è un altro? "C’è tanto lavoro sotto, iniziato già nello scorso campionato. In estate sono arrivati giocatori di grandissima qualità e naturalmente anche questo ha influito. Vogliamo continuare a fare un rugby divertente per il pubblico ma anche efficace; senza efficacia rimane un bel castello in aria".

Lei è giunto in Italia molto giovane, a diciott’anni. È difficile vivere così tanto tempo lontano dalla propria terra d’origine? "Ormai anche l’Italia è casa mia, mi sento per metà italiano. E poi in Argentina è rimasto solo mio fratello, il resto della famiglia è sparso per il mondo".

Non è raro trovare cognomi tedeschi in Argentina. "Nella mia famiglia fu mio nonno a partire dalla Germania, prima della seconda guerra mondiale. Mio padre è stato eccellente pallavolista, nella nazionale argentina e nel campionato italiano; ha giocato a Belluno, Jesi, Catania… Dopo 13 anni è tornato a casa e sono nato io… Una decina di anni fa mi chiese se volevo provare anch’io un’esperienza italiana, poiché c’era un’opportunità a Viadana. Doveva essere un’avventura breve o alla vediamo-come-va, sono ancora qui".

Nello scorso weekend si è giocata Casi-sic, semifinale del campionato di Buenos Aires, con migliaia e migliaia di spettatori e centinaia di ragazzi che cantavano e saltavano per sostenere la propria squadra. C’è speranza di vedere un giorno tutto ciò anche nel campionato italiano? "È una questione di numeri e di cultura di club. Anch’io da ragazzino giocavo nel San Isidro Club e anch’io ho vissuto i derby cantando e ballando insieme ai miei amici. Il fatto è che nel Sic la squadra U20 ha 120 ragazzi, la U18 ha 120 ragazzi, la U16 ha 120 ragazzi… se ognuno di quei ragazzi porta un fratello, i genitori e la ragazza lo stadio si riempie da solo. Sarebbe bellissimo se anche in Italia arrivassimo allo stadio accolti da due o tremila persone che saltano e cantano. Sarebbe una favola. Ma il passo da compiere è ancora grande".

Brisighella potrà divenire l’erede in azzurro di Minozzi e di Capuozzo? "Ne ha le possibilità. È molto giovane e naturalmente c’è ancora tanto lavoro da compiere, ma ha doti non comuni. Ed è un ragazzo d’oro; una qualità che spesso passa in secondo piano, eppure necessaria per fare un grande rugbista".