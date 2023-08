Vandali a Novellara: panchine divelte e ribaltate nel parco

Nuovi episodi di vandalismo in parchi pubblici a Novellara. Alcune panchine sono state divelte dal basamento e ribaltate sul terreno. Inizialmente si era pensato anche alla possibilità di panchine smontate per poter eseguire lavori di scavo per la fibra ottica. Ma i cittadini che hanno segnalato il fatto hanno notato che si tratta di panchine che sono state danneggiate e non semplicemente smontate.

Il fenomeno dei danneggiamenti è piuttosto frequente e non solo a Novellara. Panchine, giochi per bambini, perfino i contenitori per lo scambio gratuito dei libri, nei parchi, vengono presi di mira dalla stupidità di alcune persone: spesso si tratta di gruppi di ragazzini, ma alcuni casi sono provocati da gente adulta. Il fatto è stato segnalato alle autorità locali per consentire il ripristino delle panchine prese di mira. Intanto, ci sono cittadini che chiedono maggiori controlli e vigilanza proprio nei parchi, allo scopo di contrastare non solo i vandalismi ma anche il fenomeno dello spaccio di droga, risse e liti violente, periodicamente segnalate in varie zone di ritrovo nelle aree verdi pubbliche attrezzate.