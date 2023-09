Vandali a scuola, il sindaco testimonia in aula

Atti vandalici quattro anni fa alla scuola primaria di Albinea: il sindaco Nico Giberti ieri è stato convocato come testimone durante un’udienza in tribunale a Reggio. Il primo cittadino di Albinea è stato sentito in aula come teste davanti al giudice Stefano Catellani. L’imputato è un giovane. La scuola elementare Pezzani era stata ‘visitata’ dai vandali nel luglio del 2019 durante il periodo delle vacanze estive. Il Comune, dopo il raid che aveva causato parecchi danneggiamenti, aveva poi deciso di costituirsi parte civile. "Gli atti vandalici – ricorda il sindaco Giberti – erano avvenuti nell’estate del 2019 con un’intrusione compiuta nell’edificio dopo la manomissione delle serrature. Erano stati presi gli estintori e in seguito svuotati all’interno della scuola Pezzani".

Un gesto subito fortemente condannato dalla comunità di Albinea, indignata e amareggiata per il deplorevole e grave gesto. Un atto che aveva provocato danni piuttosto ingenti per un importo complessivo di circa 10mila euro. "Ieri in tribunale a Reggio – dice sempre Nico Giberti – ho fornito la mia testimonianza in merito a un danno in una struttura pubblica. I danni, oltre a quelli morali all’istituzione scolastica, furono anche materiali, da ripristinare dopo quello che era successo nel luglio del 2019. I danni erano stati quantificati in alcune migliaia di euro, per una spesa intorno ai 10mila". Inevitabili pertanto i provvedimenti da parte del Comune di Albinea che aveva ovviamente formalizzato la denuncia ai carabinieri dopo il grave atto vandalico scoperto alla Pezzani, scuola frequentata da molti alunni e punto di riferimento per le famiglie.

I militari dell’Arma avevano eseguito gli accertamenti del caso. "Ieri in udienza erano presenti – sottolinea Giberti – anche i carabinieri intervenuti per un sopralluogo dopo l’intrusione e avviato le relative indagini dopo la nostra denuncia. Per noi era dunque importante costituirci parte civile come Comune. L’imputato è un ragazzo. Aspettiamo l’esito in programma per il prossimo febbraio".

"È la prima volta, in oltre nove anni che ricopro l’incarico di sindaco, che intervengo in tribunale come testimone durante un’udienza" ha concluso Giberti. Purtroppo episodi simili nella nostra provincia si sono già registrati nel passato con diverse azioni vandaliche ai danni di edifici pubblici, utilizzati per le lezioni e attività degli studenti.

Matteo Barca