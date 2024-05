Vandali agli ‘Orti della Passerella’. Danni ad armadietti e finestre

Vandali in azione a Scandiano ai danni degli ‘Orti della Passerella’: ignoti hanno devastato la casetta utilizzata da quasi 70 pensionati per l’attività degli orti sociali. Il raid è stato compiuto sabato notte e poi scoperto domenica mattina. Hanno sfondato la porta della struttura, completamente messa sottosopra. Sono stati aperti quasi tutti gli armadietti e buttato a terra il concime e altri materiali. Hanno perfino svuotato gli estintori e rotto le finestre. "È stata ‘visitata’ anche un’altra vicina casetta più piccola dove si trovavano gli attrezzi, gettati a terra e fuori – racconta Tina Cucci, presidente di Ancescao di Scandiano –. Hanno anche acceso un piccolo incendio, forse poi domato con gli estintori. Gli anziani impegnati per la coltivazione degli orti sono molto dispiaciuti per quello che è successo. Abbiamo intanto informato il Comune di Scandiano ed è stata formalizzata denuncia ai carabinieri".

Ingenti i danni, ancora da quantificare con precisione, provocati dal deplorevole atto vandalico. "Da una prima verifica non è stato segnalato il furto di materiali – sottolinea Tina Cucci –. Sarà comunque necessario eseguire un intervento di sistemazione che comporterà delle spese. Stiamo ora valutando il coinvolgimento di volontari per eseguire l’operazione di riparazione". I vandali hanno dunque rovistato un po’ ovunque, causando importanti danneggiamenti agli ‘Orti della Passerella’, un luogo di incontro e socializzazione per tanti pensionati.

m. b.