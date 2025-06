Vandali al centro sportivo: "Fenomeno da arginare"

Calci contro auto in sosta, cassette della posta fatte esplodere con grossi petardi, cassonetti delle immondizie incendiati, contenitori della raccolta dei rifiuti delle abitazioni spariti o gettati nei fossati. E l’elenco potrebbe continuare… Sono episodi che si stanno ripetendo, con un aumento negli ultimi mesi, nella zona di Cadelbosco Sopra, oltre che nei paesi limitrofi, dove mercoledì notte c’è stata anche un’intrusione con vandalismo all’interno della sede di Progetto Intesa, al campo sportivo a Cadelbosco.

Un fenomeno, quello dei blitz di gruppetti di giovanissimi, che era stato preso in esame pure l’altra mattina, proprio nel municipio di Cadelbosco, dove si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, alla presenza del sindaco Marino Zani e delle altre autorità dell’Unione, oltre che dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Tra gli argomenti in discussione, anche gli effetti del disagio giovanile, con aumento degli episodi di vandalismo, microcriminalità, spaccio… Mercoledì notte a Cadelbosco, gli intrusi hanno scassinato le serrature di alcune porte. I dirigenti della società Progetto Intesa hanno già sporto formale querela alla caserma dei carabinieri del paese, al momento contro ignoti, sperando che i responsabili possano essere individuati, magari con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona. E viene lanciato pure l’appello affinché le istituzioni possano intervenire prima che il fenomeno possa sfuggire a ogni tipo di controllo.

Antonio Lecci