Vandali al cimitero di San Savino: "Le lapidi vengono prese a calci"

L’area isolata, un controllo minimo e qualche balordo che approfitta della situazione... E capita che il cimitero di San Savino, a Castelnovo Sotto, debba vivere situazioni di degrado che vengono lamentate da diversi cittadini che periodicamente si recano al camposanto per rendere omaggio alle tombe di familiari e di amici. Secondo alcuni cittadini, qualcuno avrebbe colpito a calci delle lapidi di tombe, danneggiandole. E non mancano lumini gettati a terra e frantumati, probabilmente dopo essere stati calpestati.

L’amministrazione comunale ha previsto a bilancio una somma di 80 mila euro per la riqualificazione della struttura, con interventi alla copertura e tinteggio della pareti. I lavori dovrebbero essere completato entro inizio novembre, in occasione delle commemorazioni dei defunti.

Da tempo non mancano inoltre proteste per le condizioni strutturali del cimitero di Meletole, con gli interventi finora effettuati dalla pubblica amministrazione locale che non sembrano essere stati sufficienti a cancellare totalmente i segni di degrado e di incuria al camposanto frazionale.