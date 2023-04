Vandali alla ditta dismessa Micro-incendi agli arredi

Per noia o stupidità, per frustrazione o per rabbia giovanile repressa. Sicuramente senza alcun rispetto per la proprietà privata, tre ragazzi tra i 16 e i 17 anni hanno compiuto atti vandalici ed appiccato vari roghi all’interno di una storica azienda dismessa di Montecchio. I carabinieri del paese sono riusciti ad individuarli, e adesso i teppisti sono stati denunciati per il reato di concorso in danneggiamento seguito da incendi. Le indagini sono attualmente in mano alla procura del tribunale dei minorenni di Bologna. La banda ha preso di mira la Gam&Gam di via Curiel. Praticando dei varchi nella rete di recinzione che delimita la proprietà, ne avrebbero esplorato le stanze e i magazzini. E, nel pomeriggio del 26 marzo, sarebbero stati stati proprio loro a dar fuoco a un materasso e ad alcuni suppellettili in legno accatastati in un ufficio. L’incendio, scorto dall’esterno, è stato spento dai vigili del fuoco che si erano mossi con le autopompe dalla caserma di Sant’Ilario. Evidentemente il ’gioco’ aveva divertito il gruppo, tanto che il giorno successivo hanno messo in scena un raid-replica. I carabinieri, certi che i roghi fossero dolosi, hanno iniziato indagini a 360 gradi, acquisendo anche le riprese delle telecamere di video-sorveglianza di un vicino centro commerciale: così hanno notato i movimenti sospetti di un trio composto da giovani in età scolare. Le conferme sulla presunta responsabilità dei tre ragazzi, i carabinieri le hanno avute il pomeriggio del 29 marzo quando si sono recati per un sopralluogo tecnico all’interno della fabbrica dismessa. Lì hanno scoperto i tre attuali indagati che si davano alla fuga dopo aver appiccato fuoco ad altri arredi e proprio allo stesso materasso bruciato nei giorni precedenti. I tre ragazzi sono stati dunque convocati in caserma dove sono arrivati accompagnati dai rispettivi genitori: solo a quel punto, i carabinieri, anche sulla scorta dei video del supermercato, hanno contestato loro il reato di danneggiamento e li hanno segnalati alla procura minorile.

Francesca Chilloni