Vandali in azione contro le auto. Strage di specchietti e vetri

Almeno una mezza dozzina di autovetture sono state danneggiate venerdì scorso nella zona tra Correggio e Fazzano, oltre che in un parcheggio nei pressi di un condominio all’Espansione Sud. Gli autori del vandalismo hanno colpito gli specchietti oltre a qualche finestrino. Ma a caratterizzare il raid è stato soprattutto il danno agli specchietti. In via Fazzano sono state prese di mira due Fiat Punto e una Citroen C3, all’Espansione sud danneggiate una Polo, una Fiat Panda ma anche una Volvo che era ferma da tempo nei pressi di un’abitazione usata saltuariamente. A una delle vetture sono stati pure forati i pneumatici. Non è chiaro a che ora si siano verificati i vandalismi: già venerdì mattina sarebbero stati visti nei paraggi gruppi di ragazzini. Solo alla sera ci si è accorti dei danni. Alcune vittime stanno verificando la presenza di telecamere.

Altri e numerosi episodi vandalici si sono verificati nei giorni scorsi contro le auto in centro storico a Reggio e a Pieve Modolena.