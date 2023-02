Vandali in azione sulla passerella del Gattaglio Strappano i new jersey e li buttano nel Crostolo

Vandali di nuovo in azione sulla passerella del Gattaglio, da molto tempo oggetto di lavori di ristrutturazione. Nelle ultime ore qualcuno si è divertito a svellere i new jersey in plastica che erano stato inchiodati alla passerella per poi lanciarli nel greto del Crostolo.

Gesti incivili che lasciano uno strascico penoso: la plastica nel torrente e, sulla passerella, pericolosi chiodi che ora spuntano. " Per quanto ci terremo ora i chiodi sporgenti?", scrive un residente. La riqualificazione della zona, con la demolizione e il rifacimento della passerella pedonale è oggetto della richiesta di discussione, in consiglio comunale, da parte dei rappresentanti Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, autori di un’interpellanza non ancora inserita nel calendario.