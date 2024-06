Vandali in centro, derubati anche due anziani

Ancora vandalismi e danneggiamenti in centro storico a Guastalla, teatro pure di risse, liti, furti con destrezza e truffe ai pensionati. Gli ultimissimi giorni sono stati ricchi di episodi segnalati dai cittadini. Dopo i vari casi avvenuti nella zona stazione, nei pressi di piazza della Repubblica e pure nel quartiere di Pieve – di cui il Carlino si è occupato nei giorni scorsi – ora i vandali hanno agito ai danni di veicoli in sosta, in particolare tra via San Francesco e corso Prampolini, spostandosi anche nella vicina galleria Gonzaga, nel cuore del centro. Secondo le denunce presentate alla locale caserma dei carabinieri, risultano danneggiati almeno 8 autoveicoli in sosta, con segni alla carrozzeria, probabilmente lasciati attraverso graffiature con oggetti appuntiti sulle fiancate e, in qualche caso, pure sul cofano. E in galleria Gonzaga, sempre nel cuore del centro, alcune biciclette sono state gettate a terra, con due veicoli che sono stati privati delle ruote anteriori, poi abbandonate nella stessa zona della galleria. I carabinieri della caserma di Guastalla hanno avviato le indagini per risalire agli autori di questi gesti, sperando che le telecamere installate in galleria fossero in funzione quando sono stati commessi i reati. Ma non è finita. Ieri notte qualcuno ha segnalato schiamazzi e urla, osservando poi due uomini – apparentemente stranieri – che si inseguivano. Uno di loro avrebbe avuto in mano un oggetto da taglio. Si trattava probabilmente di un litigio. Ne ha fatto le spese anche un ciclomotore che era in sosta a bordo strada, che è stato afferrato e gettato a terra. E sono almeno due i furti con destrezza avvenuti a Guastalla ai danni di anziani: uno in pieno centro, l’altro in viale Po. Entrambi gli uomini sono stati avvicinati da persone risultate a loro sconosciute che, con un banale pretesto, hanno distratto le vittime, arrivando ad arraffare il portafogli. "Stiamo ricevendo parecchie segnalazioni su situazioni critiche dal punto di vista della pubblica sicurezza. Da tempo – sostiene il capogruppo di opposizione in Consiglio, Elisa Rodolfi – sollecitiamo interventi per far fronte alla sempre più grave situazione in centro e non solo. Chiediamo un confronto con l’amministrazione comunale per trovare soluzioni adeguate".

Antonio Lecci