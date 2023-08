Vandali in centro e a Pieve La rabbia dei commercianti

Danneggiamenti senza altro scopo se non quello di vandalizzare. Protagonisti sono giovanissimi che nelle ultime settimane hanno preso di mira distese estive di locali pubblici, ma anche serrature di porte di abitazioni, fino ai parchi pubblici. Accade a Guastalla, in centro storico e a Pieve, dove l’altra notte alcuni ragazzini si sono perfino ripresi in video mentre danneggiavano alcuni arredi al bar di piazza Soragna, a Pieve. E non è la prima volta. I giovani hanno giocato tra loro, alcuni bendati mentre cercavano di colpire gli altri, con una specie di frustino. A farne le spese anche alcune sedie e arredi. Ma non è il primo caso. Già simili episodi sono avvenuti in altri locali pubblici, nel vicino parco giochi per bambini e famiglie nel quartiere Europa, al parco di via Pascoli, con un tentativo anche alla polisportiva di via Spagna, dove però alcuni residenti sono riusciti a mettere in fuga gli intrusi. Anche alcune auto in sosta ne hanno fatto le spese. Situazioni che continuano a preoccupare residenti e operatori economici, comprensibilmente contrariati per questa situazione: chiedono maggiori controlli e maggiore impegno alle istituzioni locali.

Antonio Lecci