Vandali in stazione, sala d’aspetto chiusa

Stanno creando disagi, che vanno oltre il "semplice" danneggiamento di strutture pubbliche, i vandalismi dell’altra notte avvenuti alla stazione ferroviaria di Rolo, che funge da punto di riferimento anche per le comunità di Fabbrico e di Novi di Modena.

Proprio a causa dei vandalismi, la sala d’aspetto dovrà restare chiusa al pubblico per alcuni giorni, in attesa del suo ripristino ad opera di Rfi.

Solo successivamente, quando sarà riparato il vetro della porta colpito con dei sassi e con la riattivazione della macchina obliteratrice dei biglietti che è stata diventa a calpi, sarà possibile riaprire la sala d’attesa. Per ora, dunque, i viaggiatori restano all’aperto ad attendere il passaggio dei treni sulla linea Mantova-Modena.

"Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco rolese Luca Nasi – condanniamo questo gesto incivile che ha arrecato danni alla cosa pubblica e che al contempo aumenta la percezione di insicurezza dei tanti viaggiatori di ogni età. Abbiamo già fissato un sopralluogo con Rfi per rimediare al danno e per cercare di trovare soluzioni al problema del vandalismo alla nostra stazione ferroviaria. L’impegno della amministrazione comunale su progetti comuni per presidiare la stazione non è mai mancato. Cercheremo di sensibilizzare tutte le istituzioni perché ci sia maggiore controllo".

Già da tempo i cittadini segnalano degrado e potenziale pericolo in zona stazione, oltre che furti e vandalismi anche in altri quartieri del paese.

Antonio Lecci