Vandali in stazione. Vetrata presa a sassate

Nei giorni scorsi la stazione ferroviaria scandianese è stata presa di mira da alcuni vandali che hanno lasciato un segno tangibile della loro azione.

Dopo essersi armati di sassi raccolti sulla banchina ferroviaria, i vandali hanno sfogato la loro rabbia contro una vetrata sul secondo binario, mandandola in frantumi.

Favoriti dalle tenebre, ma disturbati da un avventore della stazione che verbalmente li avrebbe richiamati, i vandali hanno fatto perdere le loro tracce salendo sul primo treno in direzione di Sassuolo.

La situazione della scalo in generale, non si presenta bene.

Sul primo binario c’è una bacheca per gli avvisi oggi non utilizzata, mentre la macchinetta per obliterare i biglietti non funziona da tempo.

Componendo il numero verde Fer istituito per raccogliere le segnalazioni dei disservizi, difficilmente si prende la linea.

In passato, soprattutto nel periodo di forti precipitazioni, nel sottopassaggio si sono create pozze d’ acqua, per effetto di infiltrazioni dalla sede ferroviaria.

gi. fi.