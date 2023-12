Vandali prendono a calci le sagome del presepio

Alberi di Natale danneggiati, luminarie staccate, addobbi gettati a terra. Sono alcuni dei gesti stupidi e vandalici avvenuti negli ultimi giorni anche nella Bassa Reggiana, dove non sembrano mancare gruppi di giovani, spesso ragazzini adolescenti, che se la prendono con presepi e altre decorazioni natalizie. A Bagnolo, in centro, sono stati segnalati danneggiamenti all’albero di Natale realizzato in collaborazione con i commercianti. Già da tempo in quell’area ci sono i resti di un pilone in marmo danneggiato accidentalmente da un automobilista in manovra. A questo si aggiungono invece i vandalismi agli addobbi, alcuni staccati dall’albero e gettati a terra, oltre al danneggiamento di alcune insegne in legno. La zona del centro storico bagnolese è vigilata da telecamere e si spera che possano aver ripreso gli autori del gesto, per poter almeno chiedere un risarcimento dei danni provocati.

A Poviglio, invece, qualcuno si è "divertito" a staccare alcuni cavi di luminarie da almeno tre o quattro giardini privati, operando dall’esterno. In un caso il cavo è stato portato via, mentre negli altri episodi l’impianto è stato lasciato sul posto. Simile episodio anche a Guastalla, dove il vandalismo ha pure messo temporaneamente fuori uso una centralina elettrica esterna a servizio di un edificio. A Novellara sono state colpite a calci alcune sagome di personaggi del presepe, che erano in un giardino privato, a ridosso della strada. Una delle sagome in legno si è spezzata in due parti. Sono stati notati alcuni giovani fuggire dopo il gesto vandalico.

Antonio Lecci