Vandali ripresi dalle telecamere. Sono quattro ragazzini

Sassate contro la porta a vetri di un edificio annesso al parco pubblico di Luzzara, usato per feste e manifestazioni varie. Un vandalismo stupido e gratuito, che è stato compiuto martedì, pare da un gruppo di giovanissimi, che ha deciso di passare il tempo danneggiando la porta a colpi di sassate. Un gioco che ora rischia di trasformarsi in una segnalazione all’autorità giudiziaria con annessa richiesta di danni.

I responsabili dell’area, che organizzano al parco la festa Birramania, hanno già un forte sospetto su coloro che possono aver compiuto questo gesto vandalico: "Chiediamo cortesemente ai ragazzi autori di questo danneggiamento di farsi avanti, visto che abbiamo video e foto e sappiamo chi sono. Nel caso non si presentino, saremo costretti a presentare una formale denuncia alle forze dell’ordine", il messaggio dell’associazione.

La videosorveglianza ha ripreso 4 ragazzini. E non è la prima volta che in zona si verificano episodi di vandalismo: lancio di sassi contro arredi, specchietti di auto in sosta presi a calci, ribaltamento di alcuni cassonetti delle immondizie con rifiuti sparsi verso la strada…