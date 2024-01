Vandali sotto l’Isolato. La Consulta del centro storico:: "Subito un tavolo sul Parco"

"Quanto accaduto sotto l’Isolato San Rocco la notte di San Silvestro è un episodio che evidenzia in maniera solo più eclatante una situazione, purtroppo, da tempo critica in quella zona: l’avevano denunciato più volte cittadini residenti e commercianti, che nei mesi scorsi si sono rivolti anche a noi per essere ascoltati". Così la Consulta del Centro Storico, in una nota a firma di Elisa Pederzoli e Alessandro Roccatagliati: i coordinatori definiscono i temi del degrado e della sicurezza "le priorità da affrontare". "Ce lo ha detto il 51,7 per cento dei cittadini che hanno risposto al questionario – sottolineano –. Non crediamo che sia solo una questione di percezione: ci fa piacere che il prefetto abbiamo convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per affrontarela situazione". Dalla Consulta fanno notare che i residenti dell’Isolato chiedevano da tempo un incontro con gli assessori competenti: "Contiamo che lo si concretizzi al più presto, entro la fine di gennaio". Emergenze e criticità, incalzano Pederzoli e Roccatagliati, "siamo convinti vadano affrontate ascoltando chi le vive e le vede e poi condividendo strategie di intervento tra cittadini, amministrazione comunale e, in tema di sicurezza, forze dell’ordine. Ma in prospettiva occorrerà certo anche ’ripensare’ gli spazi del centro (utili molte delle suggestioni recenti di Mauro Severi), ripensamento da attuare attraverso interventi strutturali (giusto rimarcare l’importanza dell’illuminazione) ma anche valutazioni attente del tipo di eventi che si organizzano nelle piazze e dei modi di socialità che così si generano". Il centro, concludono, "deve far venire voglia di venirci e restarci, non di scappare, che è quanto invece capiterebbe se vincesse una sensazione da “terra di nessuno”, ossia se i tentativi e le richieste di aiuto per rivitalizzarlo restassero lettera morta. È anche questo che ci ha mosso nell’elaborazione del nostro Patto d’Ambito", in cui hanno inserito l’attivazione di un tavolo sul Parco del popolo, per il suo cruciale ruolo di luogo di aggregazione, la lotta al degrado anche con mirate campagne di sensibilizzazione, la riapertura dei servizi igienici dei Giardini, la creazione di un Gruppo Controllo Comunità in centro, "da mesi abbiamo la disponibilità di un gruppo di cittadini a formarlo".