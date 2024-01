Vandalismi a Rubiera, denunciati quattro minorenni

Rubiera (Reggio Emilia), 9 gennaio 2024 – Sono stati identificati i presunti autori dei vandalismi al bar della stazione ferroviaria di Rubiera, avvenuti la notte di Capodanno. I carabinieri del paese hanno segnalato al Tribunale dei minori quattro giovanissimi di 17 anni. La notte di Capodanno avrebbero esploso colpi con una pistola a salve per po danneggiare la vetrina esterna del locale pubblico, sedie, tavolini lanciati sui binari. Grazie alle telecamere della videosorveglianza si è riusciti a identificare i quattro giovanissimi, segnalati per danneggiamento in concorso. Si tratta di giovani residenti nel Reggiano. In quella notte era stato pure danneggiato il vetro della bacheca con la locandina degli arrivi e partenze dei treni. In piena notte un accertamento dei carabinieri aveva permesso di identificare alcuni giovanissimi nei pressi della stazione. Gli stessi che sono risultati positivi al riconoscimento fotografico attraverso le immagini tratte dalla videosorveglianza. Ora dovranno rispondere del reato davanti alla competente autorità giudiziaria, chiamati con le loro famiglie molto probabilmente pure al risarcimento dei danni provocati. Si sta pure indagando per capire se gli stessi giovani siano responsabili di altri simili episodi avvenuti nella zona