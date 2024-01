Vandalismi al Lido Po. Nei guai due giovanissimi

Sono state inoltrate formalmente le prime due denunce al Tribunale dei minori di Bologna, a carico dei primi giovanissimi ritenuti autori di una serie di furti e vandalismi durante le festività natalizie e di Capodanno. I carabinieri di Boretto, in particolare, hanno inoltrato le segnalazioni per furti e vandalismi avvenuti la notte del 4 gennaio scorso al lido Po di Boretto: non solo ai danni della motonave Stradivari, ancorata al porto turistico del lido del paese, ma anche a un ristorante affacciato sullo stesso lido, dove gli intrusi hanno forzato una porta per poi puntare al fondo cassa, portandosi via circa 400 euro in denaro dal registratore di cassa. Si tratta solo delle prime denunce, in quanto i giovanissimi coinvolti risultano di più, almeno in cinque, oltre a loro amici coetanei che avrebbero assistito ai vari episodi pure senza prendervi parte in modo diretto.

Sulla motonave Stradivari erano stati rotti vetri, svuotando il contenuto di un paio di estintori nei locali interni e con il lancio di poltrone e divanetti nel fiume Po, uno dei quali recuperato nel tratto mantovano del fiume, grazie all’intervento di un pescatore. La stessa notte c’è stato pure un furto al vicino ristorante del lido Po. Le immagini della videosorveglianza sono state fondamentali per gli investigatori. Uno degli indagati, identificato e sentito dai militari dell’Arma, alla ha ammesso i fatti, fornendo pure delle indicazioni che hanno portato a uno dei complici.

I carabinieri hanno pure rinvenuto e sequestrato abiti e scarpe, ritrovati nell’abitazione di uno di loro, che risultano identici agli indumenti indossati dagli autori del furto, come risulta proprio dalla videosorveglianza. Le indagini proseguono per ottenere tutti gli elementi necessari per individuare l’intero gruppo di ragazzi autore degli episodi contestati.

Antonio Lecci