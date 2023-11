Vandalismi al patrimonio pubblico: "E il Comune non è parte civile?"

C’è un filone giudiziario, riguardante gli episodi avvenuti tra giugno 2020 e gennaio 2021 a Brescello, in cui solo l’ex sindaco Elena Benassi (foto) e il presidente della Pro loco, Gabriele Carpi, si sono costituti parte civile per danneggiamenti tramite imbrattamenti, oltre a offese, per i quali è imputato Erminio Bertoli, ex artigiano ora in pensione, già indagato per altri simili episodi avvenuti nel tempo.

"Per questo processo l’attuale amministrazione locale – segnala la Benassi, ora consigliere comunale – ha scelto di non costituirsi parte civile nei confronti di un cittadino che ha reiteratamente danneggiato patrimonio pubblico, con costi per il ripristino dei luoghi a carico dei cittadini, oltre al danno di immagine del paese. Un’occasione persa per lanciare un messaggio di civismo e di rispetto della cosa pubblica". Una occasione da cogliere viste le "esigue risorse pubbliche a disposizione" e considerata la possibilità di costituirsi in giudizio senza gravare di ulteriori costi l’ente locale, essendo attiva una convenzione con l’ufficio di avvocatura della Provincia di Reggio".