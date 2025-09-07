Vandalismi alla stazione: "Imbrattamenti continui"

Sembra ormai una battaglia dall’esito scontato, quella tra le autorità locali e gli imbrattatori delle pareti della stazione ferroviaria di Guastalla. Già prima dell’inaugurazione, due anni fa, perfino il nuovo sottopasso che porta ai binari e che collega piazzale Marconi alla zona di Pieve era stato preso di mira da alcuni vandali, con scritte e disegni che avevano provocato la prima fase di degrado.

A più riprese si era provveduto a ritinteggiare le pareti per cancellare frasi volgari e altre scritte senza senso da quello che viene considerata una delle "porte" della cittadina rivierasca. Ma, puntualmente, nonostante la presenza di giorno della vigilanza privata e di notte della chiusura dei cancelli, oltre alle telecamere di sorveglianza, ci sono persone che con spray e pennarelli lasciano la loro "impronta" sui muri che portano dal piazzale ai binari, oltre che verso la zona sportiva, scolastica e ospedaliera.

C’è chi ha ormai considerato quelle pareti esterne della stazione e del sottopasso come una sua "vetrina espositiva" dove sfogare la propria "arte", pur senza alcuna autorizzazione. Si aggiungono poi frasi, scritte e altri "disegni" che aumentano la sensazione di degrado. È convinzione di molti che servirebbero controlli maggiori e pene severe per coloro che deturpano gli spazi pubblici. Forse, alle prime denunce penali e, soprattutto, alle prime salate sanzioni, qualcuno degli "artisti" di turno ci penserebbe più volte prima di dedicarsi alla creazione di "murales" abusivi e non autorizzati sulle pareti di una struttura pubblica.

Antonio Lecci