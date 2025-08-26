Vandalismi e scorribande. I genitori: "Paghiamo noi"

Sono stati identificati i giovani che erano stati filmati da alcuni residenti nella zona di via XXV Aprile a Castelnovo Sotto mentre urlavano, parcheggiavano auto sulla pista pedonale, arrivando fino ad alzare il palo di un segnale stradale per poi gettarlo sulla carreggiata. Scorribande che non avevano lasciato indifferenti gli abitanti della zona, i quali avevano filmato e documentato l’azione di questi ragazzi. E le forze dell’ordine, proprio grazie a quei filmati, hanno identificato i presunti responsabili.

Per uno di loro le prove sono certe: si tratta del giovane che era stato ripreso mentre lanciava un palo della segnaletica stradale verso la carreggiata. I suoi familiari hanno contattato i carabinieri e gli uffici comunali, dichiarandosi disponibili a risarcire il danno provocato, sperando in questo modo di evitare guai con la giustizia. Secondo l’amministrazione comunale, fondamentale per le indagini sarebbe stata la video sorveglianza, utilizzata sulla base di denunce e segnalazioni giunte forze dell’ordine. E viene annunciato pure che la videosorveglianza dovrà essere potenziata, "soprattutto in alcune zone sensibili come il cimitero del comune capoluogo e la zona esterna della palestra comunale". Proprio in quelle zone – cimitero compreso – risultano infatti essere stati messi a segni piccoli furti e vandalismi. Ma i cittadini, oltre alle telecamere, chiedono anche dei controlli maggiori sul territorio, che possano servire soprattutto per la prevenzione, senza attendere le immagini delle telecamere per fare repressione e denunce.

Antonio Lecci