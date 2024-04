Vandalismi e sporcizia in centro. Nel mirino un palazzo in disuso

Ormai è diventata una "sfida" tra chi pulisce e garantisce il decoro e coloro che sporcano e danneggiano pareti e arredo urbano. Degrado, sporcizia, vandalismi in pieno centro a Brescello. La zona è quella di via Zatti, in centro, nell’area di un edificio, ora inutilizzato, di proprietà di un istituto di credito. L’assenza di attività in quel fabbricato favorisce le azioni di degrado, tra sporcizia e l’attività di imbrattatori, che si sono messi all’opera per lasciare scritte sulle pareti. Si tratta di uno spazio che viene visitato da numerosi turisti attirati dall’interesse verso i luoghi dei film di Peppone e don Camillo: si tratta di un luogo situato accanto alla casa di Peppone, lungo l’itinerario turistico. Di recente alcuni cittadini hanno chiesto un intervento alle istituzioni. "Ci siamo attivati verso i proprietari dell’immobile – conferma il sindaco Carlo Fiumicino – i quali hanno dichiarato di aver fatto ripulire l’area in almeno un paio di occasioni. Ma poco dopo si torna al punto di prima, come se nulla fosse stato fatto. Insieme alla proprietà cercheremo di avviare soluzioni che possano prevenire e contrastare l’abbandono di rifiuti e i vandalismi". Tra le scritte sulle pareti, anche ’gang 42041’, la stessa apparsa sui muri degli spogliatoi nei pressi del gattile. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso gruppo di giovani sospettato di vandalismi nell’area sportiva del paese.

a. le.