Vandalismi sulle auto. Accolte 64 richieste di risarcimento danni. Ma c’è ancora capienza

Sono 64 le istanze di risarcimento accolte dal Comune di Reggio Emilia a sostegno dei proprietari di mezzi in sosta danneggiati da atti vandalici.

Nei fatti sono state ammesse a finanziamento tutte le domande in possesso dei requisiti indicati nell’apposito avviso. I fondi, per un totale di 15.300 euro, prevedono un contributo fino al 70 per cento della spesa, per un massimo di 250 euro, per la riparazione dei cristalli dei veicoli danneggiati da malintenzionati. In totale sono state 75 le istanze ricevute dal Comune, di cui 11 non accoglibili perché incomplete a causa della mancanza dei documenti comprovanti la spesa o presentate da persone non residenti sul territorio comunale o da cittadini con pendenze debitorie con l’amministrazione (Tari o tributi non pagati).

A oggi i contributi, che saranno erogati tramite accredito su Iban in base alle domande ammesse al finanziamento. Ammontano a 10.862 euro.

È dunque ancora possibile richiedere il rimborso di parte della spesa sostenuta per la riparazione di un danno a finestrini, parabrezza o lunotto posteriore registrato sulla propria vettura in sosta sulle strade del territorio comunale.

Le richieste vanno presentate esclusivamente online, attraverso l’apposito modulo predisposto sul sito del Comune al link: www.comune.reggioemilia.it/contributidanniauto.

Nell’ipotesi di veicolo la cui assicurazione preveda una franchigia per il danno subito, il contributo ammesso è pari al 70% delle spese sostenute qualora il danno sia inferiore all’importo della franchigia. Diversamente, qualora il danno sia superiore all’importo della franchigia, il contributo ammesso è pari al 70% della franchigia stessa.

Oltre a essere residenti in città, per presentare la domanda occorrono anche alcuni requisisti indispensabili per l’accettazione. La richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni dall’atto vandalico. Il contributo è erogato sulla base dell’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento dei fondi stanziati, liquidato direttamente sul conto corrente intestato o cointestato del richiedente.