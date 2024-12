Vandalismo all'Ipercoop di via Morandi: auto con gomme tagliate

Mio marito è uscito dal supermercato e ha trovato la macchina con una gomma a terra, tagliata in quattro parti. A raccontarlo è la moglie del cittadino che ha subito l’atto vandalico.

Siamo all’Ipercoop di via Morandi e sono le 11 di ieri mattina, quando un cittadino, dopo aver fatto la spesa, si rende conto che la sua auto ha una gomma tagliata.

Nell’agitazione, un passante gli fa presente che nei giorni scorsi anche altre auto sono state vandalizzate allo stesso modo, squarciando le ruote.

"Per fortuna un ragazzo in quel momento si è reso disponibile per aiutare mio marito a cambiare la gomma –spiega la donna–. Chiariamo, lo sa fare ma era molto agitato e aveva bisogno di un aiuto".

Poi, è andato dal gommista per sostituire la ruota. "E proprio il gommista gli ha riferito che si era già presentata un’altra persona con lo stesso taglio", aggiunge la donna.

"Al momento del pagamento però – precisa –, si è accordo che non aveva più il borsello in macchina. Mentre mio marito per fortuna aveva con sè il marsupio che non si è mai tolto".

L’idea che si è fatta la moglie è che ci fosse qualcuno a spiarlo: "Magari era nascosto nel parcheggio e ne stava osservando i movimenti, è un’ipotesi".

E per questo ci tiene ad allertare la vicinanza: "È giusto che anche le altre persone sappiano che nel parcheggio dell’Ipercoop di via Morandi c’è qualcuno che si diverte a squarciare le ruote delle auto, nella speranza che non si ripeta più".

Il danno è costato 120 euro. "È più una scocciatura che altro. Mio marito aveva da poco cambiato le gomme, quindi sicuramente è stato un danno per noi".