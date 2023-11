Vandalismo in chiesa a Scandiano, 53enne denunciato

Scandiano (Reggio Emilia), 13 novembre 2023 – Nel settembre di due anni fa la chiesa Santa Maria Assunta, a Cà de Caroli a Scandiano, era stata presa di mira da un gesto vandalico, con muri imbrattati, statue distrutte, danni ad arredi, oggetti sacri, fino a disperdere a terra vasi sacri e ostie dopo aver forzato il tabernacolo.

“Devastazione operata da cieca violenza”, disse l’allora vescovo Massimo Camisasca. Il tempo è trascorso, ma le indagini sono proseguite. E ora, grazie anche a indagini scientifiche compiute dai carabinieri del Ris di Parma, si è arrivati alla denuncia di un uomo di 53 anni, modenese domiciliato a Scandiano, che dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.

Ai militari intervenuti sul posto si era presentata una scena apocalittica che aveva interessato, oltre agli ambienti della chiesa, anche quelli attigui della canonica che ospitava i bambini che frequentavano il catechismo. Arredi rotti e sbattuti in ogni parte dei locali, muri imbrattati, statue gettate a terra e rotte tra cui quella della Madonna (che era stata decapitata), vasi di fiori distrutti, ostie sparse sul pavimento... Danni quantificati in migliaia di euro quelli a carico dalla parrocchia retta da don Quirino Bertoldi. Ora la svolta investigativa grazie al sopralluogo certosino eseguito dai carabinieri, arrivando al recupero del Dna, ricondotto inizialmente ad un individuo sconosciuto di sesso maschile e poi all’attuale 53enne indagato, al quale sono riconducibili le impronte rilevate sulle bottiglie di alcolici consumate durante il raid in chiesa.