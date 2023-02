Vandalizza bus di Seta per mille euro: 17enne denunciato

Ha vandalizzato un autobus Seta per puro divertimento, provocando mille euro di danni: incastrato uno studente teppista grazie alle telecamere e ad Istagram. Il giovane, che ha 17 anni, è stato denunciato dai carabinieri di Montecchio per danneggiamento aggravato alla procura del Tribunale per i minorenni di Bologna. La collaborazione con gli insegnanti e gli istituti scolastici della Val d’Enza è stata fondamentale per le indagini. La vicenda risale al primo pomeriggio del 2 dicembre dell’anno scorso, quando il ragazzo dopo la scuola era salito sull’autobus che avrebbe dovuto ricondurlo a casa: si "imboscò" nella zona posteriore del mezzo, lontano dall’autista, e durante il tragitto si era "divertito" a danneggiare il mezzo, tagliando 7 cinture di sicurezza. Poi era tranquillamente sceso, mescolandosi ai coetanei. A fine corsa il conducente si accorse del danno a sedili – quantificato in circa mille euro – e lo segnalò ai responsabili di Seta, che a loro volta si sono rivolti ai Carabinieri di Montecchio sporgendo formale denuncia di danneggiamento. In quella sede fornirono le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza istallate all’interno del autobus. Analizzando i fotogrammi, i carabinieri hanno concentrato le attenzioni investigative su un giovane sconosciuto che, avendo con se un grosso zaino presumibilmente pieno di libri, si supponeva essere uno studente delle superiori. I militari hanno a questo punto battuto a tappeto gli istituti scolastici della Val d’Enza, chiedendo la collaborazione del personale docente. Sono così riusciti ad ottenere importanti indicazioni che hanno consentito di risalire al presunto vandalo. Un’altra prova contro il ragazzo è nata dalla comparazione della fotografia del suo profilo Instagram con il volto dello studente immortalato dalle telecamere di bordo. I carabinieri sono così risaliti al presunto vandalo, un 17enne residente nel Reggiano, che a distanza di circa tre mesi dai fatti è denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.