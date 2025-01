Vandalizzata la mucca simbolo della gelateria: "E ora chi paga?"

I vandali continuano a colpire. Purtroppo, imperterriti, bisogna aggiungere. Si è, infatti, registrato l’ennesimo episodio di inciviltà e questa volta non in uno dei punti più critici della città, bensì ai danni della gelateria Crazy Cow in viale Umberto Primo, porta di ingresso per il centro storico. Comprensibile la rabbia del titolare dell’esercizio, Niccolò Nalio, che ha postato la foto dei ‘ricordi’ lasciati dai teppisti con le bombolette spray alla statua della mucca e la firma sulla parete del negozio.

"Tutto il quartiere – si legge nelle parole scritte sui social dal titolare – ha chiesto dov’era (la mucca, ndr) durante i lavori di ristrutturazione. Tutti hanno ringraziato quando è tornata. E ora? Chi la rimette a posto? E chi deve spendere? Grazie per questi ragazzi così educati e socialmente utili… "

Purtroppo non è la prima volta che la gelateria subisce dei danni. Lo scorso ottobre, infatti, Nalio segnalò un tentativo di furto; un uomo provò a rompere la vetrina della gelateria prima colpendola con un tombino preso per strada e poi lanciandoci contro dei sassi. Ad allertare le autorità fu un residente svegliato da tutto quel trambusto; alla fine, la vetrina resse gli urti e il ladro se ha andò a mani vuote ma il vetro nuovo di zecca fu da sostituire nemmeno dopo 24 ore dalla sua installazione.

Cesare Corbelli