Vandalo seriale sulle auto in sosta: "Segnalate alle forze dell’ordine"

Da qualche tempo c’è un ’vandalo seriale’ che danneggia le carrozzerie delle auto in sosta, in particolare nel quartiere nord ovest di Novellara. Nei giorni scorsi un residente ha colto sul fatto il vandalo, lo ha inseguito ma non è riuscito a fermarlo. L’associazione di quartiere invita tutti i cittadini a segnalare questi episodi alle forze dell’ordine, chiedendo pure un potenziamento della videosorveglianza.

Risultano essere decine "se non centinaia" le auto che sono state "rigate" dal vandalo. Episodi che si aggiungono a furti, truffe e altri reati avvenuti nella zona.