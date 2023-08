Vannacci favorevole all'invaso Val d'Enza: "È ostacolato dagli ecoansiosi"

Val d’Enza

Primo in classifica nelle vendite su Amazon, il discusso libro ’Il Mondo al contrario’ del generale Roberto Vannacci non divide solo la politica nazionale ma suscita commenti netti anche nel Reggiano per la sua opinione sulla diga di Vetto. Lino Franzini (Comitato amici della diga) applaude, mentre Duilio Cangiari (Europa Verde) invita il militare - dalle pagine del ’Carlino’ - ad un confronto pubblico sull’opera. Scrive il generale a pagina 17 che "L’acqua che ha spazzato via le auto e allagato i campi in Romagna è la stessa che avrebbe potuto salvare città, coltivazioni, allevamenti e agricoltori dal rischio siccità nei periodi caldi. Invece di pensare agli energivori dissalatori, gli invasi rappresentano l’uovo di Colombo". Poi senza mezzi termini aggiunge: "Ma ogni progetto viene ostacolato dai verdi, dagli ambientalisti, dagli amanti degli animali, dagli eco-ansiosi, dai progressisti, dai sostenitori delle trote e delle anguille, dai protettori delle lontre e dai fanatici della legge sulla restaurazione della natura che le dighe le vorrebbe distruggere per lasciar libero il passo a salmoni e lamprede. La diga di Vetto ne è un esempio eminente e chiarissimo: un progetto degli anni ‘80 mai portato a termine. Dopo 35 anni e una infinità di ricorsi, boicottaggi, picchettaggi, sit-in di ambientalisti a difesa di lontre, faine, rospi, e insetti vari non se n’è ancora fatto nulla".

Francesca Chilloni