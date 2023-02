Vigili del fuoco in azione ieri a San Valentino per un incendio di rotoballe stoccate in un campo in via Villa Casale. L’allarme alla centrale del 115 è stato lanciato intorno alle 12.40. Sul posto sono arrivati i pompieri del comando di Reggio che hanno terminato l’intervento di emergenza nel pomeriggio di ieri. Il rogo ha distrutto una decina di rotoballe. I vigili del fuoco nella frazione di Castellarano sono rimasti impegnati alcune ore per le operazioni di spegnimento e per compiere la messa in sicurezza dell’area.