Vanno a fuoco le scenografie

Vigili del fuoco impegnati ieri pomeriggio per domare un incendio divampato tra materiale di scarto e scenografie del gruppo ’Invito a corte’, che si trovavano in un’area all’aperto in via Martin Luther King a Codisotto di Luzzara. L’incendio si è sprigionato per cause accidentali. Il tempestivo allarme, che ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla insieme ai colleghi di Suzzara e di Reggio, ha evitato ulteriori danni, che sono stati limitati al materiale incendiato, oltretutto destinato in gran parte alla discarica. Il fumo era visibile a distanza, creando una certa apprensione in paese e nella vicina zona di Suzzara. I carabinieri sono stati chiamati sul posto per regolare il traffico nella zona interessata dal fumo, che in parte rischiava di limitare la visibilità sulle strade del quartiere.