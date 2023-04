"Vanno aumentati i servizi commerciali nelle frazioni"

C’è anche lo sviluppo del commercio tra i temi della campagna elettorale a Correggio. "Riteniamo indispensabile l’introduzione di un distretto urbano del commercio e del turismo – spiega l’ex capogruppo Riccardo Rovesti, della lista di centrodestra – da realizzarsi in accordo con le associazioni di categoria e quelle dei consumatori. E’ necessario redigere un piano che sia in grado di coordinare e sviluppare armonicamente le diverse zone del territorio comunale con un offerta integrata la quale garantisca la presenza di tutte le classi merceologiche rendendo l’offerta commerciale completa, ampia e integrata". E aggiunge: "Negli ultimi decenni si è assistito ad un forte incremento della popolazione nelle aree frazionali, quasi mai accompagnato da un aumento di servizi e infrastrutture in quelle stesse zone. Frazioni come Prato sono state pesantemente intaccate da interventi di interesse extra territoriale, ma senza ricevere in cambio adeguate compensazioni. Questo è un trend da invertire: dove c’è concentrazione di migliaia di persone e decine di nuclei famigliari è necessario vi siano anche servizi adeguati".